"Из рук в руки": оккупанты не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить за коммуналку наличными

"Из рук в руки": оккупанты не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить за коммуналку наличными

Российские оккупанты не прекращают попыток вводить собственные порядки на временно захваченных территориях Запорожской области.

Когда россияне оккупировали Мелитополь, местные жители получили новые платежки за коммунальные услуги. В частности, там было указано, что оплату необходимо производить только в кассах предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

До сих пор оккупационные власти не оставляют попыток заставить мелитопольцев платить коммуналку наличными в кассы. Горожане рассказывают, что появились неизвестные. Они называются ответственными работниками предприятий, которые предоставляют коммунальные услуги и предлагают абонентам платить по счетам именно им "из рук в руки".

Напомним, российские "шептуны" распространяют в Мелитополе сплетни и фейки. Мелитопольцы сообщают, что они пытаются посеять во мнениях горожан несколько месседжей. В частности, одно из мнений, что "в начале войны власть сдала город".

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