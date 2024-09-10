Из сел забрали практически всех, а из крутых авто нет: мэр Конотопа обратился к ТЦК

Семенихин утверждает, что в ВСУ сейчас служит "95% простых ребят", тогда как "мажоры избегают мобилизации с помощью своих денег и связей.

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил, что ТЦК мобилизует только простых людей, а так называемых "мажоров" почти не трогает.

Об этом он сказал в своем Facebook.

"В ВСУ сейчас служит 95% простых ребят. Из сел забрали практически всех. Из коммунальных предприятий тоже практически всех. А вот из крутых авто почему-то не спешат забирать. Тех, у кого есть деньги и связи — не знаю ни одного случая чтобы забрали... Ребята с контузиями – на нуле, а "мажоры" коньяк пьют", – возмутился Семенихин.

В частности, его возмутил случай с одним горожанином, который имеет деньги на отдых своей семьи за границей и ездит на дорогом автомобиле, оформил себе опекунство по уходу за матерью, дающей право на отсрочку.

"Я звонил (в ТЦК – Ред.) для того, чтобы узнать – тот человек, который имеет большие деньги, который ездит на классном автомобиле, который отправляет свою семью отдыхать во время войны за границу. Почему он не в армии? Почему в армии сейчас служат водители наших автобусов? У нас нет сейчас достаточного количества транспорта на линии именно потому, что ТЦК позабирали наших водителей. У нас нет даже возможности отремонтировать кусок ржавой трубы, потому что забрали ребят", – говорит мэр Конотопа.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле городского ТЦК произошла потасовка между сотрудниками и родственниками задержанного.

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