Из СИЗО в Раду: суд принял решение, что подозреваемый в госизмене Шуфрич должен продолжить работу депутатом

Он подозревается в госизмене за финансирование росгвардии.

Шевченковский районный суд по ходатайству находящегося в СИЗО Нестора Шуфрича обязал обеспечить ему выполнение депутатских полномочий.

Соответствующую копию решения суда опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

В документе указано, что ответственных за обеспечение надлежащих условий при содержании под стражей обязывают принять меры по обеспечению прав Шуфрича по "реализации полномочий народного депутата Украины". Там уточняют, что это должны сделать в форме и способом, определенным законодательством.

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Копия постановления / Фото: Telegram/Алексей Гончаренко

Также в документе отмечено, что определение обжалованию не подлежит.

"То есть я так понимаю, теперь его будут из СИЗО возить на заседание Рады? Вот будет шоу", – прокомментировал Гончаренко.

Напомним, нардеп Нестор Шуфрич обвиняется в государственной измене. В частности, он подозревается в финансировании оккупационных войск в Крыму. По информации ДБР, депутат платил путинской Росгвардии огромные суммы, чтобы те годы охраняли его элитную недвижимость на полуострове.

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