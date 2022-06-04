Из Славянска отправятся автобусы для эвакуации: когда и куда можно уехать

Из Славянска отправятся автобусы для эвакуации: когда и куда можно уехать

В Славянске Донецкой области, который теряет от обстрелов оккупантов, местные власти организуют выезд из города.

Эвакуация мирных жителей запланирована на ближайшие два дня: воскресенье, 5 июня и понедельник, 6 июня.

Об этом сообщили в пресс-службе Славянской городской военно-гражданской администрации.

Затро, 5 июня, отправятся эвакуационные автобусы в Днепр. В понедельник, 6 июня, будет организован эвакуационный рейс в Винницкую, Хмельницкую и Черновицкую области с расселением.

В ВГА отмечают, что на эвакуацию необходимо записаться, позвонив по телефонам горячей линии Славянского МВА.

Как сообщалось, армия Российской Федерации обстреляла Славянск в Донецкой области. Оккупанты нанесли удар по городу в четверг, 2 июня. В результате вражеского обстрела Славянск снова остался без электричества.

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