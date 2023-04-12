"Из соображений безопасности": в Крыму оккупационные власти отменили военный парад на 9 мая

Также военные мероприятия будут отменены в Севастополе.
Российско-оккупационные "власти" в Крыму "по соображениям безопасности" решили отменить праздничные мероприятия до 9 мая.
Об этом сообщил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.
Также будут отменены праздничные демонстрации на 1 мая и шествие "Бессмертного полка".
"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествие "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — написал он в тг-канале.
Российские власти в приграничных к Украине областях отменяют парад на 9 мая
Напомним, в Белгородской области решили не проводить военный парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники. Так сказал губернатор области Гладков.
После этого стало известно, что парад также будет отменен в Курской области РФ. Местный губернатор Роман Старовойт объяснил, что в Курске решили не организовывать парад на 9 мая "из соображений безопасности".
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