Из срубленных вековых деревьев в Киеве на Теремках сделают скамейки и урны для мусора

Несколько недель назад в Киеве на Теремках приступили к вырубке деревьев / © kyivcity.gov.ua

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Киевские власти планируют использовать деревья, которые успели срезать во время подготовительных работ для строительства теплотрассы в микрорайоне Теремки, для озеленения и благоустройства города.

Об этом заявил исполняющий обязанности первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

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По его словам, древесину не будут продавать или использовать в коммерческих целях.

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«Сейчас идет обработка и сортировка: ветки переделают в щепу, древесину превратят в элементы озеленения и обустройства парков, скверов, общественных пространств. Это могут быть перголы, парклеты, уличная мебель», — добавил чиновник.

Пантелеев утверждает, что растения в парке начали удалять на основании проекта строительных работ, прошедшего государственную экспертизу. При этом отдельного разрешительного документа на вырубку не требуется.

Киевское коммунальное объединение зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города «Киевзеленстрой» также рассказало о дальнейшей судьбе древесины с паркового участка на Теремках в Голосеевском районе Киева, где планируется строительство ветки теплосети.

«Зрада отменяется! Вы спрашиваете — мы отвечаем! Куда подевали древесину с участка на Теремках? Она находится на площадке КП УЗН Голосеевского района. Ствол каждого дерева отмечен, все они сложены в нескольких местах на производственной базе КП УЗН. Вся древесина учитывается. В конце каждого месяца специальная комиссия проверяет ее наличие и использование», — говорится в сообщении предприятия .

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Там отметили, что в дальнейшем на собственной пилораме из древесины изготовят уличную мебель — скамьи, беседки и мусорные урны, а из небольших веток создадут мульчу для подсыпания саженцев.

Конфликт на Теремках из-за деревьев — что известно

Конфликт на Теремках возник вокруг строительства резервной теплосети, которая должна обеспечить резервное теплоснабжение 183 жилых домов, три медицинских учреждения и 18 школ и детсадов в случае аварийной остановки ТЭЦ-5.

В пределах строительного коридора город планирует удалить 662 дерева, из которых 56 должны пересадить, а также 70 кустов, 16 из них пересадить.

Активисты и местные жители выступили против вырубки деревьев в парке в Голосеевском районе для строительства ветки теплосети.

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Жители столичного микрорайона Теремки и представители городских властей договорились в течение двух недель изучить возможность прокладки резервной теплосети по другому маршруту, который позволит избежать вырубки деревьев в зеленой зоне.

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