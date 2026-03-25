Из США на Троещину: украинка рассказала, почему Киев лучше Америки
Украинка объяснила, почему сбежала из США на Троещину.
Украинка по имени Анастасия, ранее проживавшая в Соединенных Штатах, вернулась в Киев и поделилась преимуществами быта в Украине. Она назвала ключевые факторы, которые делают жизнь на жилом массиве Троещина более комфортной, чем американская.
Об этом она рассказала в своем блоге в Instagram.
Преимущества жизни в Украине
Автор видео выделила пять основных причин своего решения. В частности, она обратила внимание на доступность медицинской помощи, отметив, что вызов скорой в Украине не сопровождается счетом в три тысячи долларов, как это практикуется в США.
Также девушка отметила уровень безопасности, отметив возможность свободно посещать магазины в ночное время. Отдельным пунктом Анастасия выделила стоимость услуг и питания.
По ее словам, в киевских кофейнях цены на кофе и выпечку значительно ниже, а вызов мастера из ЖЭКа для решения бытовых проблем не требует оплаты в 200 долларов только за визит специалиста.
Реакция аудитории в Сети
Сообщение вызвало оживленное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Комментаторы разделились на несколько лагерей: часть поддержала позицию девушки, отмечая преимущества жизни дома, другие же отнеслись к сравнению скептически, отмечая сложности быта в стране во время войны.
Среди самых популярных комментариев встречались шутки о «визе на Троещину», а также мнения о том, что осознанный выбор в пользу Украины — признак зрелости. В то же время, некоторые пользователи заметили, что США требуют большой устойчивости, и не все готовы к таким вызовам.
