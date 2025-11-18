- Дата публикации
Из США в Украину депортировали 50 граждан: что известно
50 граждан Украины вернулись из США через пункт пропуска «Шегини».
Во вторник, 18 ноября, через пункт пропуска «Шегини» на украинско-польской границе в Украину вернулись 50 граждан. Их депортировали из США.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в комментарии «Общественному».
Как отметил представитель, в Украину прибыли 50 граждан, которых депортировали из США транзитом через территорию Польши. Все лица были документированы в соответствии с международными нормами: у них были документы, подтверждающие гражданство Украины, или документы на возвращение. Пограничники оформили их «на въезд в Украину в соответствии с определенными законодательством правилами».
«Украина в любых случаях принимает своих граждан. Сейчас также выясняются обстоятельства, из-за чего в отношении них было принято решение о принудительном выдворении», — сказал Андрей Демченко.
Напомним, ранее администрация Дональда Трампа готовилась депортировать многих украинцев с окончательными приказами о ссылке на разрушенную войной родину. В частности, сообщалось, что правительство планирует депортировать 41-летнего Романа Суровцева в Украину уже в понедельник.
Также администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность установить рекордно низкий лимит на прием беженцев 2026 года — 7,5 тысяч человек.