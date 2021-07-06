Из Стамбула в Кременчуг отправился целый арсенал техники для "Большой стройки" моста через Днепр

Из Стамбула в Кременчуг отправился целый арсенал техники для "Большой стройки" моста через Днепр

Из Стамбула в Кременчуг на строительство нового моста через Днепр отправился и следует Черным морем целый арсенал мостостроительной техники.

Мост в Кременчуге входит в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook.

"Ожидаем значительное количество строительной техники. В частности: баржи, плавсредства, буксиры, кран на барже грузоподъемностью до 165 тонн, гусеничные и самоходные краны, погрузчики, бульдозер, грейдер, бетономешалки, экскаваторы, строительная установка", — говорится в сообщении.

Новый мост будет строиться параллельно старому. Это будет вантовое сооружение с двумя пилонами и четырьмя полосами движения общей длиной более 3 м.

Для его сообщения с трассой Днепр — Мариуполь на правом берегу Днепра будет построена развязка. На левом берегу он будет сообщаться с сетью улиц города через Большую Набережную.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что за 2021 году будет обновлено и построено 245 искусственных сооружений, в том числе мосты. Флагманы среди мостов в 2021 году — мосты в Запорожье, Кременчугский мост через Днепр и Ямпольский мост через Днестр.

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