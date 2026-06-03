Из строя вышла АЭС, а в ряде областей экстренные отключения света: где ситуация самая плохая

Энергетика / © ТСН.ua

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В результате боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Черниговской областях без электроснабжения. В частности, из строя вышла одна из АЭС.

Об этом сообщает Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

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Ситуация в энергосистеме

Отдельно в Минэнерго сообщили об инциденте на Запорожской АЭС. Так, из-за обстрелов одного из энергообъектов станция временно потеряла питание с единственной доступной линии электропередачи и перешла на дизель-генераторы. Впоследствии украинским энергетикам удалось возобновить электроснабжение.

Это уже 17-й подобный случай с начала полномасштабного вторжения, что, по данным ведомства, создает очередную угрозу ядерной и радиационной безопасности.

«Применение ограничений сегодня не прогнозируется. О каких-либо изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих операторов системы распределения», — отметили в ведомстве.

В то же время граждан призвали бережно потреблять электроэнергию в пиковые часы с 18:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на систему.

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Напомним, украинские города могут оставаться без централизованного водоснабжения длительное время в случае новых ударов РФ по критической инфраструктуре. Восстановление поврежденных систем, по оценкам экспертов, может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев. Ситуация усложняется, если речь идет о насосных станциях или водозаборах, не имеющих резервных альтернатив.

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