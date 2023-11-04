Из Сумской области принудительно эвакуируют детей: что известно

В Сумской области планируют эвакуировать всех детей из 30-километровой зоны от границы с Россией. Причиной тому стало увеличение количества обстрелов.

Об этом заявил руководитель Сумской ОВА Владимир Артюх, сообщает "Суспільне".

"Я думаю, что максимально практически всех детей из 30-километровой зоны мы должны эвакуировать в более безопасные места. Для этого мы строим, по поручению Совета нацбезопасности, защитные сооружения. Мы увеличили их до 40% по отношению к тому, что было в июле", – сказал он.

По словам главы ОВА, из пятикилометровой зоны от российской границы эвакуировали более 600 детей. Теперь из-за увеличения обстрелов со стороны окупантов зону эвакуации хотят расширить до 30 км.

Артюх также сообщил, что в течение последнего месяца в результате российской атаки погибли девочка и мальчик, которым было 14 и 15 лет.

Эвакуация детей

В Харьковской области проведут принудительную эвакуацию семей с детьми из трех общин Купянского района: Купянской, Кондрашевской и Куриловской Они находятся под постоянными обстрелами кафиров. Детям будет запрещено въезжать в населенные пункты в этих общинах.

Из Херсона принудительно эвакуируют семьи с детьми. В целом речь идет об эвакуации уже из 34 населенных пунктов, где наиболее непростая ситуация с безопасностью. Ведь теперь в перечень добавили еще 23 населенных пункта, где остаются 802 ребенка.

Также из восьми населенных пунктов Донецкой области эвакуируют детей к началу холодов. Речь идет о населенных пунктах Бахмутского и Покровского районов. Их вывезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя.

Читайте также: