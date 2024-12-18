Из Тисы вытащили тело очередного утопленника

Им оказался 39-летний гражданин Украины из Киевской области.

Вчера пограничники получили сообщение от румынских коллег об обнаружении тела человека в реке Тиса.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Утопленником оказался 39-летний гражданин Украины из Киевщины. Тело мужчины было найдено в 5 метрах от румынского берега, между населенными пунктами Бедевля (Украина) и Ремета (Румыния).

"Вероятно, что мужчина стал жертвой переправителей, которые ради наживы за организацию незаконного пересечения границы военнообязанными лицами подвергают своих "клиентов" смертельной опасности", — говорится в сообщении.

С начала декабря 2024 это уже второй случай, когда на речном участке границы было обнаружено тело человека.

Напомним, в Закарпатье раскрыта очередная схема переправки уклонистов за границу.

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