- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 2 мин
Из ВОТ Херсонщины вернули группу детей с 7 до 17 лет: что о них известно
Среди спасенных — 12-летняя девочка, почти четыре года не выходившая из дома, чтобы избежать принуждения к обучению в российской школе, и тайно училась онлайн по украинской программе. Также вернули 12-летнего парня, нуждающегося в регулярном лечении.
На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей с 7 до 17 лет из временно оккупированных районов Херсонщины.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
«На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть из временно оккупированной части Херсона еще одну группу наших детей и подростков. Это мальчики и девочки в возрасте с 7 до 17 лет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, среди спасенных — двенадцатилетняя девочка, которая почти четыре года не выходивла из дома, чтобы избежать принуждения к обучению в российской школе. Все это время она тайно училась онлайн по украинской программе. Это было крайне опасно, поскольку оккупанты могли просмотреть ее телефон в любой момент.
Также вернули двенадцатилетнего парня, который нуждающегося в регулярном лечении. После оккупации города российской армией медицинская помощь стала недоступной. Больницу закрыли и разграбили, а доступа к необходимым препаратам и надлежащему медицинскому наблюдению не было.
Как отметил начальник ОВА, эти и другие дети уже на свободной земле рядом со своими близкими сейчас находятся в центрах «Надії та відновлення», где получают необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь.
Их спасение стало возможным в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.
По состоянию на 10 декабря Украине удалось вернуть из России и оккупированных территорий 1902 ребенка.
Напомним, ровно год назад из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть восьмерых детей.