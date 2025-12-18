Из ВОТ Херсонщины вернули группу детей с 7 до 17 лет: что о них известно

Возвращение украинских детей / © Telegram / Андрей Ермак

На подконтрольную Украине территорию вернули еще одну группу детей с 7 до 17 лет из временно оккупированных районов Херсонщины.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

«На подконтрольную Украине территорию удалось вернуть из временно оккупированной части Херсона еще одну группу наших детей и подростков. Это мальчики и девочки в возрасте с 7 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, среди спасенных — двенадцатилетняя девочка, которая почти четыре года не выходивла из дома, чтобы избежать принуждения к обучению в российской школе. Все это время она тайно училась онлайн по украинской программе. Это было крайне опасно, поскольку оккупанты могли просмотреть ее телефон в любой момент.

Также вернули двенадцатилетнего парня, который нуждающегося в регулярном лечении. После оккупации города российской армией медицинская помощь стала недоступной. Больницу закрыли и разграбили, а доступа к необходимым препаратам и надлежащему медицинскому наблюдению не было.

Как отметил начальник ОВА, эти и другие дети уже на свободной земле рядом со своими близкими сейчас находятся в центрах «Надії та відновлення», где получают необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Их спасение стало возможным в рамках инициативы президента Bring Kids Back UA и при содействии команды Save Ukraine.

По состоянию на 10 декабря Украине удалось вернуть из России и оккупированных территорий 1902 ребенка.

Напомним, ровно год назад из оккупированной части Херсонской области удалось вернуть восьмерых детей.