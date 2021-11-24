Из украинских магазинов исчезнут бесплатные одноразовые пакеты

С 10 декабря запрещается использовать во всех сферах обслуживания пластиковые пакеты.

С 10 декабря в Украине начинается первый этап отказа от пластиковых пакетов.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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В рамках проекта вводится запрет на использование "майочек" во всех областях обслуживания. Чтобы воспользоваться пакетиком, теперь за него придется платить. Так, за пакет без ручек придется выложить 2 грн, а пакетик с ручками обойдется в 2,5 грн.

К слову, голосование за соответствующий проект постановления в правительстве намечено на 24 ноября.

Напомним, 1 июня 2021 г. Верховная Рада запретила использование пластиковых пакетов на территории Украины. Следует заметить, что закон заработает за полгода со дня вступления в силу. Штрафы за наказание – могут назначаться через девять месяцев после публикации. Распространение может обернуться штрафом от 1,7 тыс. грн. до 3,4 тыс. грн. Повторное нарушение – от 3,4 тыс. грн до 8,5 тыс. грн.