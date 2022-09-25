Из украинских портов вышли еще семь судов с агропродукцией

Суда перевезут более 146 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Сегодня, 25 сентября, из украинских портов вышли "зерновым коридором" еще семь судов.

Об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

"В рамках реализации "зерновой инициативы", из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышло 7 судов из 146,2 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. От причалов Одесского порта отошли MOONLIGHT, CHIOS FREEDOM. Из порта "Черноморск" балкеры — HERMES, BLUE STAR, SUPER MARTINELLI. Из порта "Южный" — ATA 2, ASPASIA LUCK", — говорится в сообщении.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием учитывая сегодняшние суда, Украина экспортировала уже 4,85 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 218 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, в Сумской области россияне накрыли обстрелом ферму – погибла сотня свиней и лошадь.

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