Из украинских портов вышли сразу 11 судов с агропродукцией

Агропродукция будет доставлена в страны Африки, Азии и Европы.
В субботу, 1 октября, в рамках реализации " зерновой инициативы" из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 11 судов.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Суда доставят 217,6 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.
В частности, из Одесского порта вышли балкеры QUEEN LILA с 29 тыс. тонн ячменя в Ливию, а также STELLINA, INANDI и SAM.
Из порта Черноморска вышли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON, а из порта "Южный" – LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.
С момента выхода первого судна с украинским продовольствием, учитывая сегодняшние суда, экспортировано 5,7 млн тонн агропродукции.
Всего из украинских портов вышли 252 судна с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.
Напомним, в Минагрополитики заявили, что гарантировать продление соглашения об экспорте украинского зерна пока нельзя.
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