Из украинского порта в Турцию и Южную Корею отправились 2 судна с зерном

Из порта Черноморска отправились два судна с украинским зерном.

Его планируют доставить в Турцию и Южную Корею.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на Администрацию морских портов Украины.

Из порта "Черноморск" вышло 2 судна из 70 тыс. тонн продовольствия. Судно RAHMI YAGGI доставит 5300 тонн в Турцию, балкер OCEAN LION – 65 тыс. тонн в Южную Корею.

Из морских портов Украины за последние 9 дней вышло 12 судов. Они вывезли более 370 тыс. тонн агропродукции в 7 стран мира. Одно судно зашло в порт Черноморск под погрузку.

Напомним, что за сутки ВСУ ликвидировали еще 300 оккупантов, сбили вертолет и три крылатые ракеты.

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