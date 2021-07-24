Из Украины депортировали молдавского "авторитета": был криминальным куратором двух областей

Влиятельному в криминальном мире гражданину Молдовы запрещен въезд в нашу страну.

Оперативники Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули в Молдову 38-летнего гражданина соседней страны, который попал под санкции СНБО. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

В правоохранительном ведомстве уточнили, что депортированый человек, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, что "специализировались" на имущественных преступлениях. В частности, "авторитет" курировал вымогательства на территории Одесской и Николаевской областей.

"Чтобы лишить" криминального авторитета "возможности осуществлять преступное влияние на своих "подчиненных", оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы принудительно вернули его в Молдову", — говорится в сообщении.

Криминальному авторитету из соседнего государства запрещено въезжать на территорию Украины.

Напомним, ранее уголовного авторитета "Вато Кипиани" принудительно вернули в страну происхождения. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских "воров в законе",

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