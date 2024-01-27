Из Украины эвакуировали трех львов, пострадавших от войны – где будут находиться животные

Из Украины эвакуировали льва и двух львиц.

Из Украины эвакуировали трех пострадавших от войны львов – Атласа, Луладжу и Королеву. В пятницу, 26 января, лев и две львицы прибыли во французский зоопарк в муниципалитете Арне-су-Витто в регионе Бургундия.

Об этом пишет BILD.

Атлас, Луладжа и Королева провели по дороге 90 часов. До эвакуации они находились в частной собственности.

Льва, которому 2,5 года, вырастили в Киевской области, но он стал слишком агрессивным. Имеет избыточный вес – почти 300 кг.

Двухлетние львицы прибыли с востока Украины – их предыдущие владельцы бросили их, когда бежали от войны.

В Киевской области остается львица Юна, которая получила контузию во время ракетных обстрелов РФ 2 января 2024 года. Ракета приземлилась в 300 метрах от ее вольера.

После этого она перестала вставать на лапы, едва ползала, практически не ела. В настоящее время она проходит реабилитацию. Юну также планируют отправить за границу, когда кто-то согласится ее принять.

Напомним, в Украине разрешили находиться в укрытиях с животными.

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