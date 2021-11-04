Из Украины хотели контрабандой вывезти экзотические рептилии

Животные были в тканевых мешочках.
В пункте пропуска "Порубное", что в Черновицкой области, во время проверки авто пограничники с таможенниками наткнулись на коробку с ящерицами и змеями. Как выяснилось, водитель хотел провезти животных контрабандой.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
По информации ГНСУ, Mercedes уезжал из Украины. В его салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней были экзотические рептилии в тканевых мешочках. Никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. По словам водителя, он вез коробку с рептилиями в качестве передачи в Италию.
"Пока обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается прибытие в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и виду выявленных животных", — отметили в пограничной службе.
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