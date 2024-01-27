Из Украины не выпустили футбольную командную, игроки которой имеют инвалидность – в ГПСУ прокомментировали

Из Украины в Польшу на днях не выпустили на соревнование футбольную командную "Покров АМП", игроки которой имеют инвалидность, в том числе ампутированные конечности. Спортсменов не пропустили на пункте пропуска "Краковец-Корчева".

Об этом писало издание "Гал-Инфо".

Как прокомментировали в Государственной пограничной службе, при изучении законных оснований для выезда за границу игроков футбольной команды, пограничники установили, что большинство лиц из состава команды, являющихся действующими военнослужащими, не имеют необходимых документов для пересечения границы.

"Предварительно установлено, что руководство футбольной команды не до конца приняло необходимые действия по согласованию разрешений для команды и получению положительного результата рассмотрения писем. В то же время пограничники принимают все возможные меры, чтобы помочь команде в пересечении границы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской областной прокуратуре рассказали, кто переправляет уклонистов через границу – состояние и схемы проводников в Европу.

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