Из Украины пытались незаконно вывезти скрипку Страдивари – фото

В Одесской области пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с таможенниками предотвратили вывоз за границу известной скрипки итальянского мастера Антонио Страдивари 1730 года производства.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что во время погранично-таможенного контроля в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" в салоне рейсового автобуса была обнаружена сумка с музыкальным инструментом.

С Украины пытались незаконно вывезти скрипку Страдивари.

С Украины пытались незаконно вывезти скрипку Страдивари.

Однако владельца скрипки не оказалось. В автобусе было только два водителя-иностранца и стюардесса, которые утверждали, что это передача, которую не забрали на территории Украины.

Антонио Страдивари создал почти 2,5 тысяч уникальных инструментов, но до наших дней дошло около 650 изделий. Поэтому королева "оркестра" изъята и передана на экспертное исследование.

Напомним, на Закарпатье ребенок обнаружил свою маму мертвой в доме – кто совершил убийство.

Читайте также: