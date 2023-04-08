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Из Украины пытались вывезти мощи 80 святых и икону (фото)

Из Украины пытались вывезти мощи 80 святых и икону (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Перевозчик задержан.

В Одесской области на пункте пропуска "Табаки" пограничники задержали авто, в котором обнаружили мощи 80 святых и другую церковную утварь, которую пытались вывезти из Украины в Молдову.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"В пункте пропуска "Табаки" пограничники с таможенниками обнаружили ковчег с мощами 80 святых, икону и храмовый аналой. Все предметы по поручению друга пытался вывезти гражданин Молдовы в храм Покрова Пресвятой Богородицы, якобы на праздник. Ковчег неосторожно перевозился, из-за чего мощи выпали из своих мест", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что мужчину задержали, а о преступлении пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Нацполиции.

Напомним, Библию, напечатанную более 200 лет назад, пытались отправить из Украины в Канаду.

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