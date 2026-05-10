Изъятые листовки / © Закарпатская таможня Гостаможслужбы

На Закарпатье таможенники изъяли у жительницы Киева пять старинных открыток 1930-х годов с Адольфом Гитлером. Женщина пыталась перевезти их поездом «Чоп — Прага».

Об этом сообщила Закарпатская таможня.

Во время таможенного контроля ручной клади 53-летней киевлянки работники таможни обнаружили в дорожном чемодане запечатанный конверт с пятью старинными открытками. По информации таможенников, открытки датированы 1930-ми годами и могут иметь признаки культурной, исторической или антикварной ценности.

В таможне напомнили, что согласно действующему законодательству вывоз за пределы Украины печатных изданий, изданных до 1945 года, возможен только при наличии специального Свидетельства на право вывоза культурных ценностей с таможенной территории Украины. Женщина такого документа не имела, а также не внесла открытки в таможенную декларацию и не сообщила о них устно во время контроля.

Из-за недекларирования предметов, на которые распространяются ограничения по вывозу за границу, в отношении женщины составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

«Сейчас листовки изъяты, их возможную историко-культурную ценность определит специалист-эксперт», — говорится в сообщении.

