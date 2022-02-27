Из Украины в Чехию бесплатно эвакуируют женщин и детей

Из Украины в Чехию бесплатно эвакуируют женщин и детей

Посадка сегодня со станции "Чоп".

В воскресенье, 27 февраля, из Киева в Чехию бесплатно эвакуируют 500 украинских женщин и детей.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Посадка на поезд Gepard Express со станции "Чоп" в Закарпатье начнется в 16:00.

"Бесплатно. Спасибо, партнеры!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.