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Из Украины в Чехию бесплатно эвакуируют женщин и детей

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Из Украины в Чехию бесплатно эвакуируют женщин и детей

Посадка сегодня со станции "Чоп".

В воскресенье, 27 февраля, из Киева в Чехию бесплатно эвакуируют 500 украинских женщин и детей.

Об этом сообщили в "Укрзалізниці".

Посадка на поезд Gepard Express со станции "Чоп" в Закарпатье начнется в 16:00.

"Бесплатно. Спасибо, партнеры!" – говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с введением в Киеве и области комендантского часа до 08:00 понедельника 28 февраля, высадка пассажиров из всех поездов в направлении Киева разрешена без права покинуть территорию вокзала.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до вечера 26 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • потери личного состава – более 3000 человек,
  • танки – около 100,
  • боевые бронированные машины – около 540,
  • пушки – 15,
  • ЗРК "Бук" – 1,
  • самолеты – 16,
  • вертолеты – 18.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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