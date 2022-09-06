Из Украины за сутки выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину вернулись на 6 тысяч человек больше, чем выехали за границу за прошедшие сутки.
За сутки 5 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и около 17 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 35 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В Украину за минувшие сутки прибыло более 41 тысячи человек, более 38 тысяч из них – граждани Украины.
По данным пограничников, по состоянию на 09:00 6 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
Венгрия:
- "Тиса" – 5 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" — 12 л/а, 0 пешеходов.
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