Из Украины за сутки выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

В Украину вернулись на 6 тысяч человек больше, чем выехали за границу за прошедшие сутки.

За сутки 5 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 76 тысяч человек и около 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 35 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыло более 41 тысячи человек, более 38 тысяч из них – граждани Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 6 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Шегини" — 35 л/а, 0 автобусов, 40 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 5 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" – 5 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 12 л/а, 0 пешеходов.

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