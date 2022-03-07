Из Украины в сутки выехало еще 134 тысячи человек: в ГНСУ сообщили, на каких пунктах пропуска нет очередей

Украинцы также активно возвращаются домой, чтобы защищать свою Родину от захватчика.
За минувшие сутки, 6 марта, государственную границу Украины на западном участке пересекли около 134 тысяч человек и более 16 тысяч авто. Впрочем, украинцы не только едут за границу, но возвращаются. Так, за вчера в Украину въехало 13 тысяч наших сограждан.
Об этом сообщает ГНСУ.
Как отмечается, за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовало более 117 тысяч человек. Большинство путешественников – 84 тысячи человек – для выезда выбрали пункты пропуска на польском участке. В результате произошло значительное накопление людей и автомобилей.
В связи с этим граждан, желающих попасть в ЕС, просят выбирать и другие пункты пропуска, которые менее загружены.
"В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально. Советуем проверять их загруженность на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Обновлена информация подается каждые три часа", — говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки в Украину вернулись 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины.
В ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Пограничники и таможенники продолжают оформлять гуманитарную помощь для населения и наших защитников.
"Просим всех граждан на границе соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы", — говорится в заявлении.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.