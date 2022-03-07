Из Украины в сутки выехало еще 134 тысячи человек: в ГНСУ сообщили, на каких пунктах пропуска нет очередей

Из Украины в сутки выехало еще 134 тысячи человек: в ГНСУ сообщили, на каких пунктах пропуска нет очередей

Украинцы также активно возвращаются домой, чтобы защищать свою Родину от захватчика.

За минувшие сутки, 6 марта, государственную границу Украины на западном участке пересекли около 134 тысяч человек и более 16 тысяч авто. Впрочем, украинцы не только едут за границу, но возвращаются. Так, за вчера в Украину въехало 13 тысяч наших сограждан.

Об этом сообщает ГНСУ.

Как отмечается, за прошедшие сутки на выезд из Украины проследовало более 117 тысяч человек. Большинство путешественников – 84 тысячи человек – для выезда выбрали пункты пропуска на польском участке. В результате произошло значительное накопление людей и автомобилей.

facebook.com/DPSUkraine

В связи с этим граждан, желающих попасть в ЕС, просят выбирать и другие пункты пропуска, которые менее загружены.

"В ЕС можно попасть не только через украинско-польскую границу! На границе с Венгрией, Словакией, Румынией, а также с Молдовой пункты пропуска почти пусты или загружены минимально. Советуем проверять их загруженность на странице Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница. Обновлена информация подается каждые три часа", — говорится в сообщении.

facebook.com/DPSUkraine

Кроме того, за прошедшие сутки в Украину вернулись 16,5 тысяч человек, из которых около 13 тысяч – граждане Украины.

В ГНСУ напомнили, что все пункты пропуска на западной границе работают в круглосуточном режиме. Пограничники и таможенники продолжают оформлять гуманитарную помощь для населения и наших защитников.

"Просим всех граждан на границе соблюдать правопорядок, очередность и нормы морали во время пересечения границы и не предлагать пограничникам взятки за внеочередное или незаконное пересечение границы", — говорится в заявлении.