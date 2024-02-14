Из Украины в Тайвань хотели вывезти краба в возрасте 20 млн лет и другие окаменелости — фото

Киевские таможенники обнаружили в посылке остатки древних окаменелостей, которым сотни миллионов лет.

Из Украины в Тайвань пытались переслать остатки древних окаменелостей, возраст которых может достигать 400 миллионов лет, в том числе краба в возрасте 20 млн лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Так, во время таможенного досмотра международной почтовой отправки из Тернополя, таможенники обнаружили камни с признаками старины с причудливыми очертаниями и предположили, что они могут иметь древнее происхождение.

Следовательно, окаменелости были направлены в Национальный научно-естественный музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Как определили эксперты, обнаруженные таможенниками окаменелости являются плитками красного песчаника раннего девона (геологический период палеозойской эры) с панцирями "рыб" Protopteraspis двух видов, а также слабо сцементированный известняк с целым крабом Daira speciose и раковиной красного моллюска Halyotis.

Остатки древних окаменелостей, пытавшихся вывезти из Украины

Остатки древних окаменелостей, пытавшихся вывезти из Украины

Специалисты музея также установили, что это оригинальные фоссилии, найденные на Подолье, в бассейне реки Днестр. Геологический возраст трех из них (днестровская серия) составляет около 400 млн лет; а двух других, краба и моллюска – 10-20 млн лет.

"Выявленные окаменелости эксклюзивны с точки зрения палеонтолога. Они имеют культурную и научную ценность как геологическое наследие. В то же время, эксперты рекомендуют внести образцы в Государственный реестр национального культурного достояния, а также в Музейный фонд Украины", — рассказали таможенники.

Согласно действующему законодательству Украины, на вывоз культурных ценностей за границу требуются разрешительные документы. Таких таможенникам предоставлено не было.

Относительно гражданина, отправлявшего эксклюзивные палеонтологические образцы за границу, Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины. Палеонтологические ценности изъяты до решения суда.

Напомним, киевские таможенники нашли в посылке панцирь старше 160 млн лет (фото).

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