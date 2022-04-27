Из Украины выдворен выявленный в Одессе авторитет, имеющий связи с криминалитетом России

Из Украины выдворен выявленный в Одессе авторитет, имеющий связи с криминалитетом России

Полиция проверяет представителей криминалитета, которые могут оказывать влияние на обстановку в регионах, а также их возможное сотрудничество с врагом.

Из Украины выдворен выявленный в Одессе авторитет, имеющий связи с криминалитетом России.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области с ссылкой на Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Стражи порядка проверяют представителей криминалитета, которые могут влиять на обстановку в регионах, а также их возможное сотрудничество с врагом.

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"Во время отработки оперативники получили информацию о пребывании в Одессе "криминального авторитета", который является близким родственником вора в законе и имеет связи с криминалитетом России. 26 апреля полицейские выдворили из Украины 34-летнего гражданина", — говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что в апреле этого года был экстрадирован вор в законе из санкционного списка СНБО по прозвищу "Коба Руставский".

Напомним, в Киеве задержан "наблюдатель" за Закарпатской областью по прозвищу "Дед".

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