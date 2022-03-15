Из Украины выехали около 20 народных депутатов

Служба безопасности Украины проинформирована о каждом из них.

С начала полномасштабной войны из Украины уехали около 20 народных депутатов.

Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал законодательный акт, предусматривающий уголовную ответственность за коллаборационную деятельность. Документ вскоре вступит в силу.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире национального телемарафона, передает Укринформ.

"Около 20 народных депутатов не в Украине. Это депутаты, которые и раньше демонстрировали свои непатриотические настроения", – сказал он.

Корниенко не назвал фамилии, однако заверил, что Служба безопасности Украины проинформирована о каждом из них.

Напомним, 21 февраля Путин официально признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

24 февраля президент РФ Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.