Из Украины выезжает больше людей, чем возвращается: эксперт назвал причины

Граница / © ТСН

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Количество остающихся за рубежом украинских граждан в 2024 году снова начало расти.

Об этом рассказал социолог Владимир Паниотто в эфире «Киев24».

По словам Паниотто, на март 2023 года, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за границей находились около 8 миллионов украинцев. В то же время, часть демографов, в частности Элла Либанова, считает эти данные завышенными.

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«После этого количество действительно стало уменьшаться. В 2024 году она снизилась до примерно 6 миллионов, а на май была 5,9 миллиона — это минимальный показатель за последние годы», — пояснил социолог.

Однако уже после мая тенденция снова изменилась: в ноябре 2024 года цифра достигла 6,2 миллиона, а к середине 2025 года — 6,4 миллиона человек.

По оценкам эксперта, каждый год из Украины выезжает вдвое или даже втрое больше людей, чем возвращается домой. Например, за первое полугодие 2024 года страну покинули около 250 тысяч человек, тогда как вернулись только 100 тысяч.

Это свидетельствует о том, что Украина до сих пор теряет население из-за эмиграции — и это уже не только временное перемещение в связи с войной, а частично постоянное переселение за границу.

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По мнению Паниотто, факторы, сдерживающие украинцев от возвращения, — это не только ситуация безопасности, но и экономическая нестабильность, проблемы с трудоустройством, жильем, а также неуверенность в будущем.

Напомним, украинцев в Британии могут заставить возвращаться домой. Правительство Британии до сих пор не предложило пути к постоянному проживанию в стране, а срок действия их виз заканчивается.