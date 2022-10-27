Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе на протяжение минувших суток и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 26 октября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 70 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись в Украину за минувшие сутки 33 тысячи человек, 29 тысяч из них – украинцы.

За этот период было оформлено 68 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 27 октября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 35 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 100 л/а, 1 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 0 автобуса, 10 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется)/

Венгрия:

"Тиса" — 10 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов/

Румыния:

"Порубное" – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Украинцы за границей

Украинцев, которые с начала полномасштабного вторжения России выехали за границу, призывают по возможности не возвращаться на Родину в зимний период. Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук объяснила, что сети могут не выдержать, если все граждане вернутся домой.

Как известно, после массированных атак РФ на предприятия критической инфраструктуры Украины ситуация с электроснабжением является сложной.

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