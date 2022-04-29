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Из Украины за прошедшие сутки выехали 39 тысяч человек: какие сегодня очереди на западных границах

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Из Украины за прошедшие сутки выехали 39 тысяч человек: какие сегодня очереди на западных границах

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

За сутки 28 апреля западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли около 69 тысяч человек и 17 тысяч транспортных средств.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 39 тысяч человек. Более 23 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли почти 30 тысяч человек, из них более 26 тысяч – украинцы.

Также за этот период оформлено около 320 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сегодня, 29 апреля, по состоянию на 9:00 зафиксированы очереди перед такими пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины:

Республика Польша:

"Краковец" — 20 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов

"Шегини" – 50 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 40 л/а, 0 автобусов, 2 пешеходов.

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