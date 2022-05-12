Из Украины за прошедшие сутки выехали более 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки 11 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 74 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.
Из Украины за прошедшие сутки выехали более 35 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
Об этом сегодня, 12 мая, сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 39 тысяч человек, из них 36 тысяч — украинцы.
За этот период на границе было оформлено 232 грузовика с гуманитарной помощью.
По состоянию на 12:00 12 мая на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались очереди перед такими пунктами пропуска:
Республика Польша:
"Краковец" – 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
"Шегини" – 15 л/а, 0 автобусы, 100 пешеходов.
Словацкая Республика:
"Ужгород" – 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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