Из Украины за сутки выехали 32 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

Из Украины за сутки выехали 32 тысячи человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулись на 9 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 31 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли около 74 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 32 тысяч человек. Более 20 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыло 41 тысяча человек, более 36 тысяч из них – украинцы. Уже три недели количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.

Также за сутки на границе был оформлен 161 грузовик с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 1 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Польская Республика:

"Шегини" – 35 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

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