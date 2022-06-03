Из Украины за сутки выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Из Украины за сутки выехали 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулись на 2 тысячи человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 2 июня западные границы Украины с ЕС и Молдовой в общей сложности пересекли 73 тысяч человек и почти 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Из Украины за прошедшие сутки выехали понда 35 тысяч человек. Более 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

В Украину за минувшие сутки прибыли более 37 тысяч человек, более 33 тысяч из них – украинцы. Уже более 20 дней количество граждан, которые возвращаются в Украину, больше количества выезжающих за границу.

В сутки также было оформлено 158 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00. 3 июня очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, образовались в следующих пунктах пропуска:

Словацкая Республика:

"Ужгород" – 15 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов.

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не производится).

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