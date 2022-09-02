Из Украины за сутки выехали 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулось на 1 тысячу человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 1 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 81 тысячу человек и более 18 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 40 тысяч человек. Почти 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыло более 41 тысячи человек, 37 тысяч из них – граждани Украины.

За этот период оформлено 60 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 2 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

целью эвакуации);

"Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 0 л/а, 0 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

Читайте также: