Из Украины за сутки выехали 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

За сутки в Украину вернулось на 1 тысячу человек больше, чем выехали за границу.
За сутки 1 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли почти 81 тысячу человек и более 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали 40 тысяч человек. Почти 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыло более 41 тысячи человек, 37 тысяч из них – граждани Украины.
За этот период оформлено 60 грузовиков с гуманитарной помощью.
По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 2 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Угринов" — 40 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- целью эвакуации);
- "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Шегини" — 0 л/а, 0 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).
Венгрия:
- "Тиса" — 20 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 20 л/а, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.
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