Из Украины за сутки выехали 43 тысячи человек: на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди

Из Украины за минувшие сутки выехало почти такое же количество людей, которое и вернулось из-за границы.

За сутки 17 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 86 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 43 тысячи человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись более 43 тысяч человек, 39 тысяч из них — украинцы.

Также за этот период на границе было оформлено 57 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 ч. 18 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 50 л/а, 2 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 50 л/а, 15 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 80 л/а, 7 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 65 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 5 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Вилок" – 10 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 70 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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