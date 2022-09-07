Из Украины за сутки выехали более 35 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 35 тысяч человек, одновременно вернулись из-за границы почти 36 тысяч.

За сутки 6 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 71 тысяча человек и почти 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 35 тысяч человек. Около 21 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные последовали в другие страны ЕС и Молдовы.

В Украину за минувшие сутки прибыли почти 36 тысяч человек, более 32 тысяч из них – граждане Украины.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 7 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 10 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Шегини" — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 0 л/а, 1 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов производится только на выход).

Венгрия:

"Тиса" – 10 л/а, 1 автобус; (пропуск пешеходов не осуществляется).

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