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Из Украины за сутки выехали более 37 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

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Из Украины за сутки выехали более 37 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Самые большие очереди образовались на украинско-польской границе.

За сутки 8 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 72 тысячb человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 37 тысяч человек. 23 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину вернулись 34 тысячи человек, почти 31 тысяча из них – гражданb Украины.

За этот период было оформлено 90 грузовиков с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 9 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" – 130 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" — 20 л/а, 2 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход).

Венгрия:

  • "Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется).

Напомним, на пункте пропуска "Ягодин" - транспортный коллапс для водителей грузовиков.

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