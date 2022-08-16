Из Украины за сутки выехали почти 37 тысяч человек: на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди

В Украину за сутки вернулись на 9 тысяч человек больше, чем выехали за границу.

За сутки 15 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 85 тысяч человек и более 16 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 37 тысяч человек. 21 тысяча из них пересекла границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 48 тысяч человек, почти 45 тысяч из них – граждани Украины.

За это время на границе было оформлено 35 грузовиков с гуманитарной помощью.

По состоянию на 09:00 ч. 16 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 40 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" — 60 л/а, 0 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Грушев" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" – 0 л/а, пропуск автобусов на выезд временно не осуществляется; пропуск пешеходов не производится;

"Шегини" — 25 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 15 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов производится только на выход).

Венгрия:

"Тиса" — 25 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

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