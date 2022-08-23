Из Украины за сутки выехали почти 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границе

Самые большие очереди на выезд из Украины образовались на украинско-польской границе.

За сутки 22 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 84 тысяч человек и более 17 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали 39 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время в Украину за минувшие сутки вернулись более 45 тысяч человек, 42 тысячи из них – украинцы.

За этот период было оформлено 84 грузовика с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 23 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

"Устилуг" – 100 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Угринов" – 140 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Рава-Русская" — 0 л/а, 5 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);

"Краковец" — 70 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Шегини" — 80 л/а, 0 автобусов, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);

Словацкая Республика:

"Ужгород" — 20 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);

Венгрия:

"Тиса" — 20 л/а, 2 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);

"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);

"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;

"Вилок" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Румыния:

"Порубное" – 40 л/а, 0 автобусы, 0 пешеходов.

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