Из Украины за сутки выехали почти 44 тысячи человек: на какой границе сегодня самые большие очереди

Из Украины за минувшие сутки выехало почти такое же количество людей, которое и вернулось из-за границы.
За сутки 18 августа западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 87 тысяч человек и более 19 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали почти 44 тысячи человек. 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли более 43 тысяч человек, почти 40 тысяч из них – граждани Украины.
За этот период было оформлено 77 грузовиков с гуманитарной помощью.
По состоянию на 09:00 19 августа очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
"Рава-Русская" — 0 л/а, 6 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
"Краковец" — 20 л/а, 3 автобуса (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Шегини" — 0 л/а, 5 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
Словацкая Республика:
"Ужгород" — 40 л/а, 0 автобус, 6 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход);
Венгрия:
"Тиса" — 20 л/а, 6 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
"Косино" — 10 л/а, 0 пешеходов (работает с 08 до 20 часов);
"Лужанка" — 10 л/а, 0 пешеходов;
"Вилок" – 15 л/а, 0 пешеходов.
Румыния:
"Порубное" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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