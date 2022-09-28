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Из Украины за сутки выехало более 30 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

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Из Украины за сутки выехало более 30 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за прошедшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня образовались очереди.

За сутки 27 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 60 тысяч человек и 16 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 30 тысяч человек. Почти 17 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время из-за границы вернулись 29 тысяч человек, более 26 тысяч из них – граждане Украины.

За это время было оформлено 63 грузовика с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 09:00 ч. 28 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" -80 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 4 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 20 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 60 л/а, 5 автобуса; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 50 л/а, 3 автобуса, 50 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" – 15 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

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