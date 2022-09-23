Из Украины за сутки выехало более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за минувшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди.
За сутки 22 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 77 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.
Из Украины за прошедшие сутки выехали более 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.
В то же время вернулись из-за границы 38 тысяч человек, почти 31 тысяча из них – граждани Украины.
За этот период был оформлен 71 грузовик с гуманитарной помощью.
По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 23 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:
Республика Польша:
- "Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Угринов" — 50 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Рава-Русская" — 10 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
- "Краковец" – 60 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).
Словацкая Республика:
- "Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).
Венгрия:
- "Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов.
Республика Молдова:
- "Мамалыга" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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