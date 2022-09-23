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Из Украины за сутки выехало более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

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Из Украины за сутки выехало более 40 тысяч человек: какие сегодня очереди на границах

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники рассказали, какая ситуация была на границе за минувшие сутки и на каких пунктах пропуска сегодня самые большие очереди.

За сутки 22 сентября западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 77 тысяч человек и 19 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 40 тысяч человек. 24 тысячи из них пересекли границу с Польшей, остальные отправились в другие страны ЕС и Молдовы.

В то же время вернулись из-за границы 38 тысяч человек, почти 31 тысяча из них – граждани Украины.

За этот период был оформлен 71 грузовик с гуманитарной помощью.

По данным пограничников, по состоянию на 12:00 ч. 23 сентября очереди на границах с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксированы в следующих пунктах пропуска:

Республика Польша:

  • "Устилуг" – 50 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 50 л/а, 0 автобус, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Рава-Русская" — 10 л/а, 3 автобуса, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Грушев" — 10 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется только на выход с целью эвакуации);
  • "Краковец" – 60 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 40 л/а, 0 автобусов, 80 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях).

Словацкая Республика:

  • "Ужгород" – 30 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется).

Венгрия:

  • "Тиса" – 10 л/а, 0 автобусов; (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Лужанка" — 5 л/а, 0 пешеходов.

Республика Молдова:

  • "Мамалыга" — 20 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

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