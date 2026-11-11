Из Украины запускают новый поезд в Польшу: какие города он соединит

Поезд / © Укрзализныця

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В Украине запускают новый международный маршрут № 123/124 Киев — Холм, который впервые позволит жителям Житомира и Луцка добраться до Польши без пересадок на границе.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

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Новый поезд будет курсировать через день. Из Киева рейс будет отправляться по четным числам в 18:48, делая остановку в Житомире в 21:38 и в Луцке в 04:22.

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До конечной станции Холм поезд прибудет в 10:47. На польской станции для пассажиров организовали удобные пересадки на поезда в Варшаву, Люблин и Познань.

В обратном направлении из Холма поезд будет отправляться по нечетным числам в 17:15. Остановки в региональных центрах предусмотрены в 01:00 в Луцке и в 08:20 в Житомире, а прибытие в Киев запланировано на 11:15.

«Благодаря удобному графику поезд будет полезен и для путешествий по Украине — между областными центрами», — заверили в «Укрзализныце».

Первый рейс по обновленному маршруту отправится 28 ноября.

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Напомним, к 165-летию украинской железной дороги «Укрзализныця» объявила о новом флагманском поезде № 51/52 «Ярослав Мудрый», который будет соединять Киев с польским Перемышлем. Там пассажиры смогут пересесть на поезда в Варшаву, Вроцлав, Прагу и Берлин.

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