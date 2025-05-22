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- Украина
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Из Ужгородского ТЦК мужчину госпитализировали с травмой головы: что произошло (видео)
В ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.
После посещения Ужгородского районного ТЦК и СП мужчина оказался в больнице с травмой головы.
В пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП объяснили, что военнообязанному, который находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе, внезапно стало плохо и он упал на пол.
Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.
«Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.
В ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.
Напомним, в городе Луцке в помещении Волынского областного ТЦК мобилизованный напал с ножом на военнослужащего