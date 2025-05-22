ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Из Ужгородского ТЦК мужчину госпитализировали с травмой головы: что произошло (видео)

В ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

После посещения Ужгородского районного ТЦК и СП мужчина оказался в больнице с травмой головы.

В пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП объяснили, что военнообязанному, который находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе, внезапно стало плохо и он упал на пол.

Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

«Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.

Напомним, в городе Луцке в помещении Волынского областного ТЦК мобилизованный напал с ножом на военнослужащего

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie