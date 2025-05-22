Из Ужгородского ТЦК мужчину госпитализировали с травмой головы: что произошло (видео)

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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После посещения Ужгородского районного ТЦК и СП мужчина оказался в больнице с травмой головы.

В пресс-службе Закарпатского ОТЦК и СП объяснили, что военнообязанному, который находился на территории Ужгородского РТЦК и СП с целью уточнения его военно-учетных данных и установления его пригодности к военной службе, внезапно стало плохо и он упал на пол.

Этот момент зафиксировали камеры наблюдения.

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«Военнослужащие РТЦК и СП немедленно вызвали бригаду экстренной медицинской помощи, которая оперативно прибыла на место. После оказания первичной помощи мужчина самостоятельно вышел из помещения в сопровождении медиков и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Дата публикации 22:17, 22.05.25 Количество просмотров 5 В Ужгородском ТЦК мужчине внезапно стало плохо

В ТЦК уверяют, что никакого физического или психологического давления на военнообязанного не оказывалось.

Напомним, в городе Луцке в помещении Волынского областного ТЦК мобилизованный напал с ножом на военнослужащего