Из вражеского плена вернули 45 защитников и двоих детей: фото

Из вражеского плена вернулись офицеры, сержанты, терробороны и гражданские. Среди них – двое маленьких украинцев, которых похищали россияне.

Сегодня, 6 июля, из вражеского плена вернули 45 украинцев. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двое гражданских.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, среди вернувшихся на родную землю — двое офицеров, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник "Азовстали" и терробороновец из Херсона.

Украина 6 июля вернула из плена 45 защитников / Фото: Андрей Ермак/Facebook

"Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали". Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожское и Харьковское направления. Каждый из них — герой", — подчеркнул Ермак.

Украина 6 июля вернула из плена 45 защитников / Фото: Андрей Ермак/Facebook

Также сегодня вернули домой незаконно вывезенных в Россию украинских детей – 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару.

Из российского плена 6 июля вернули двоих детей / Фото: Андрей Ермак/Facebook

По словам Ермака, их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение.

Он добавил, что команда ОП вместе с Координационным штабом по обращению с военнопленными и Уполномоченным ВР по правам человека Дмитрием Лубинцем продолжает выполнять задачу президента Владимира Зеленского — вернуть всех и в частности украинских деток.

"Мы не останавливаемся. Все украинцы должны быть дома. Будут. Слава нашим героям! Украинцы — самая высокая ценность государства!.. россия будет привлечена к ответственности за эти преступления", — добавил руководитель ОП.

Напомним, предыдущий обмен пленными состоялся 11 июня. Тогда домой вернулись пленные из Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиный из-под Бахмута, а также защитники "Азовстали".

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