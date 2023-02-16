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Из вражеского плена вернулся 101 украинский защитник (фото, видео)

Из вражеского плена вернулся 101 украинский защитник (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
9448
Время на прочтение
1 мин
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Из вражеского плена вернулся 101 украинский защитник (фото, видео)

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Украина вернула домой 101 героя, из них 100 военных и 1 гражданский.

В четверг, 16 февраля, между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулся 101 украинец.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Продолжаем возвращать украинцев из плена. Сегодня домой едут 100 наших воинов и 1 гражданский. Среди освобожденных бойцов — нацгвардейцы, пограничники и военные ВСУ", — сообщил он.

Отмечается, что из вражеского плена, в частности, вернулись 94 защитника Мариуполя, включая 63 воина из "Азовстали". По словам Ермака, многие из героев получили ранения разной тяжести.

Напомним, предварительный обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 4 февраля. Тогда домой вернулись 116 защитников, находившихся во вражеском плену. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

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Дата публикации
Просмотры
9448
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