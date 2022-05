Из временно оккупированных районов Харьковщины эвакуировали более 1500 человек

Из оккупированных районов Харьковской области удалось эвакуировать 1500 местных жителей.

В общем, это женщины, дети и люди с инвалидностью.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Все они уже в безопасности. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных, — автобусами довезли в логистические центры. Еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге. Всех эвакуированных обеспечили питанием, медицинской и психологической помощью. На месте анализируем потребности и запросы для принятия дальнейших логистических решений", — написал Синегубов.

За помощь в эвакуации глава ОВА поблагодарил волонтерские организации Help me Kharkiv, Несокрушимый Харьков, Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, "Красный крест", областные и местные власти, спасателей, правоохранителей.

Напомним, что основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

